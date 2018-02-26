В МИД назвали основные инструменты борьбы с российской оккупацией Крыма

10:13, 26 февраля 2018
Политика
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26 лютого - День кримського спротиву російській окупації / фото УНІАН

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в микроблоге Twitter.

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«26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации. Санкции, международное давление и суды - основные инструменты борьбы. Боремся!», - заявила она.

Як известно, Украина подала в арбитраж ООН меморандум о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.

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Теги: #оккупация Крыма#День крымского сопротивления