США готовы сотрудничать с новой Радой в противодействии оккупации Крыма

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Джона Керри по поводу выборов в Украине. "Я присоединяюсь к президенту Бараку Обаме в поздравлении с успешными парламентскими выборами. Народ Украины высказался, и снова избрал путь к демократии, реформам и европейской интеграции", - отметил он.

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"Мы аплодируем приверженности Украины инклюзивному и прозрачному политическому процессу, который крепит национальное единство. Эта приверженность крайне необходима для разрешения конфликта на востоке Украины и других вызовов, стоящих перед страной", - добавил Джон Керри.

Госсекретарь подчеркнул, что "усилия правительства Украины способствовать самому широкому привлечению избирателей заслуживает высокой оценки - особенно в Крыму, Донецкой и Луганской областях. Упорная работа ради предоставления альтернативных возможностей голосования, в том числе внутренне перемещенным лицам, является особенно ценным шагом по противодействию мерам российской власти, которая оккупирует Крым, и поддерживаемых Россией сепаратистов в восточной Украине, которые направлены на недопущение реализации избирателями своих демократических прав".

"Голосование 26 октября характеризовалось, в целом, отсутствием насилия, соблюдением установленных процедур и более низким уровнем избирательных нарушений, чем в прошлые годы", - отметил госсекретарь США.

Джон Керри подчеркнул, что "США готовы работать с президентом Украины, новым правительством и Верховной Радой, чтобы продолжить реформы и развивать подотчетную судебную систему с целью борьбы с коррупцией, поиска мирного разрешения конфликта на востоке и противодействия оккупации Крыма".