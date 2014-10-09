Керри призвал Россию немедленно вывести войска из Украины

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри выступая в среду в Вашингтоне вместе с министром иностранных дел Великобритании Филиппом Хаммондом, сообщает Голос Америки.

«Действия России в последние месяцы противоречит самым основным принципам международной системы. Границы не могут и не должны изменяться под дулом пистолета. Народ имеет право в своей собственной стране, с суверенными границами, определять свое собственное будущее», - заявил он.

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Керри подчеркнул, что вместе с партнерами в Европейском Союзе, США и Великобритания поддерживают суверенитет Украины, ее территориальную целостность и усилия украинской власти ввести важные демократические реформы

В свою очередь британский министр отметил важность имплементации мирного плана.

«Украина - суверенное государство и ее народ имеет право принимать решения относительно будущего страны. Российского вето по вопросу украинской демократии - не может быть», - заявил Филипп Хаммонд.