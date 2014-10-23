Сорос припугнул ЕС, что Обама может договориться с Путиным по Украине

Об этом пишет в своей статье американский финансист и меценат Джордж Сорос, передает "ЕвроПравда". По его мнению, санкции против России необходимы, но они являются необходимым злом, поскольку оказывают депрессивное влияние не только на российскую, но и на европейские экономики.

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"В то же время предоставление помощи Украине в борьбе против российской агрессии окажет стимулирующее воздействие не только на Украину, но и на Европу", - отмечает Джордж Сорос. "Это принцип, согласно которому европейская помощь должна предоставляться Украине", - добавляет он.

Особенно в этом контексте финансист обращается к канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая, по его словам, повела себя, как настоящая европейка, реагируя на угрозу от России, и была главным сторонником введения санкций против РФ. "Она должна быть даже более сосредоточена на том, чтобы помочь Украине, чем ввести санкции в отношении России", - пишет Джордж Сорос.

"Так или иначе, внутреннее противоречие между тем, чтобы быть в состоянии войны и оставаться приверженцами жесткой бюджетной экономии, должно быть устранено. Там, где есть воля, есть путь", - пишет меценат.

Он также выражает свое беспокойство по поводу "возможной крупной сделки" между президентами США и РФ Бараком Обамой и Владимиром Путиным. "Я подозреваю, что может быть перспектива крупного соглашения, по которому Россия будет помогать США бороться с исламским государством Ирака и Сирии, например, не будет поставлять в Сирию ракеты S300, которые обещала, сохраняя таким образом доминирование США. И тогда России будет позволено идти своим путем в "ближнем зарубежье", как называют страны, граничащие с Россией", - пишет он. "Еще хуже то, что президент Обама может принять такую сделку", - добавляет Джордж Сорос.

Ранее Джордж Сорос инициировал создание стратегической группы советников для помощи украинской власти в проведении реформ.