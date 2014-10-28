США готовы продолжать сотрудничество с украинской властью

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США.

"Соединенные Штаты согласны с предварительной оценкой ОБСЕ, с которой согласились другие международные наблюдатели, что эти выборы прошли в соответствии с международными обязательствами Украины", - сказал Керри.

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Он добавил, что голосование 26 октября характеризовалось общим отсутствием насилия, соблюдением установленных процедур и более низким уровнем избирательных нарушений, чем в предыдущие годы.

Керри также отметил, что Соединенные Штаты готовы продолжать сотрудничество с Президентом Украины, новым правительством и Верховной Радой в продвижении реформ и борьбе с коррупцией, проведении мирного урегулирования конфликта на востоке и противостоянии оккупации Крыма.