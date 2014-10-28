Украинские парламентские выборы подтвердили проевропейскую ориентацию страны и привели в правительство большое количество представителей общественных сил, которые принимали участие в революции на Майдане в начале этого года, говорится в редакционной статье The Guardian«Взгляд The Guardian на украинские выборы: прощание со старыми политическими убеждениями».

Мало что осталось от старой украинской политики. Едва ли ни все пророссийские партии исчезли. Влияние олигархов, захвативших экономическую и политическую власть, что и стало основой коррупции, пронизавшей Украину после обретения независимости, было ослаблено.

Сам президент также является олигархом, но, судя по его репутации на сегодняшний день, это олигарх другого вида. Голосование также показало, что представители крайне правых сил, которых Москва делает главными героями своих мрачных историй о возрождающемся фашизме, по-прежнему не имеют большого влияния в политической жизни. Хотя голоса избирателей разделились между блоком президента Петра Порошенко и партией Арсения Яценюка, что может стать причиной напряженности и небольшого раскола в парламенте, сейчас для Украины открылась возможность решительно отказаться как от своего коммунистического прошлого, так и отойти от той темной эпохи, которая последовала за ним, преобразовавшись в здоровую демократию.

Ложка дегтя в бочке меда – это президент Путин, который не отказался от своих украинских амбиций. Лучшим вариантом для него будет со временем вернуть Украину в сферу влияния России. В противном случае, он будет использовать военные рычаги влияния в восточной части страны и экономические рычаги в торговых отношения и газовых вопросах, чтобы предотвратить или ограничить политическую и экономическую консолидацию, в которой нуждается Украина. Все говорит о том, что это будет долгая и тяжелая зима, во время которой напряженность на восточном краю европейского континента не уменьшится. Вопрос только в том, насколько хуже может стать эта ситуация? Территория Украины продолжает оставаться ареной вооруженных столкновений в Донецкой и Луганской областях. В следующее воскресенье лидеры самопровозглашенных республик намерены провести свои собственные независимые выборы.

Соглашение о прекращении огня и предварительный договор об урегулировании кризиса, подписанные в прошлом месяце в Минске, незначительно повлияли на ситуацию. Насилие продолжается, и обе стороны практически не соблюдают нормы международного права. Игнорируя ключевой пункт соглашения, Россия по-прежнему отказывается позволить украинским пограничникам патрулировать границу; российские войска все также находятся там и тайно присутствует на территории Украины.

Некоторые европейские страны уже подустали от того, что им приходится платить определенную цену за давление на Россию. На самом деле, санкции могут иметь обратный эффект для европейского бизнеса и торговли. Некоторые спрашивают, почему бы просто не подождать, пока падение цен на нефть на мировом рынке сделает Путина более сговорчивым в вопросах об урегулировании кризиса? Необходимость сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и на Ближнем Востоке является еще одним фактором.

Но принять условия деэскалации конфликта, которые предлагает Путин, было бы ошибкой. Не стоит отменять санкции, прежде чем будут выполнены условия Минского договора, в том числе полноценное присутствие международных наблюдателей вдоль украинско-российской границы. Очень важно также продолжать оказывать экономическую помощь Украине, которая находится на опасном расстоянии от банкротства. Вполне очевидно, что быстрого урегулирования ситуации в Украине не произойдет. Но эту проблему вообще не удастся разрешить, и ситуация вполне может ухудшиться, если г-н Путин увидит, что Запад перестал вести себя решительно в отношении России.