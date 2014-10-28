ЦИК обработала более 87% протоколов: "Свобода" не проходит в Раду
11:56, 28 октября 2014Политика
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В Центральной избирательной комиссии обработано 87,12% электронных протоколов участковых избирательных комиссий.
"Народный фронт" сохраняет лидерство / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, “Народный фронт” набирает 22,10%, “Блок Петра Порошенко” - 21,7%, объединение “Самопомич” - 10,92%, “Оппозиционный блок” - 9,42%, Радикальная партия Олега Ляшко - 7,48%, “Батькивщина” - 5,7%.
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