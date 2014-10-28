ЦИК обработала более 87% протоколов: "Свобода" не проходит в Раду

В Центральной избирательной комиссии обработано 87,12% электронных протоколов участковых избирательных комиссий.

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