Суд рассмотрит отстранение Труханова от должности мэра Одессы 27 февраля

Решение о переносе заседания принято из-за технической неисправности оборудования в зале судебного заседания.

Соломенский районный суд Киева на вторник, 27 февраля, перенес рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Геннадия Труханова от должности городского головы Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение объявил судья Дмитрий Кратко из-за технической неисправности оборудования в зале судебного заседания.

В частности, в суде не смогли настроить технику для демонстрации видео, которое суд должен исследовать.

27 февраля заседание суда начнется в 14.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.00 Соломенский райсуд должен рассмотреть ходатайство об отстранении Павла Вугельмана, который также является подозреваемым по делу о причинении ущерба бюджету Одессы, от должности заместителя мэра. Следственный судья - Максим Вишняк.

13 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем должностным лицам мэрии Одессы, в частности городскому голове, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Читайте такжеАктивисты требуют под одесским горсоветом отставки Труханова

В НАБУ отметили, эти лица могут быть причастны к схеме по причинению ущерба бюджету Одессы. В сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО.

15 февраля суд избрал Труханову меру пресечения в виде личного поручительства народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.

Вугельману суд избрал аналогичную меру пресечения. Его взяли на поруки народные депутаты Александр Пресман из группы «Видродження» и Юрий Мирошниченко из фракции «Оппозиционный блок».

В САП заявили, что будут ходатайствовать об отстранении Труханова и Вугельмана от должностей, а также обжалуют решение суда о взятии их на поруки.