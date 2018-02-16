САП обжалует решение суда о взятии на поруки Труханова и его заместителя (видео)

У прокуратуры есть пять дней на подачу соответствующих апелляционных жалоб.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Соломенского районного суда города Киева о взятии на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением при закупке горсоветом помещения завода «Краян». Об этом сообщил прокурор САП Максим Кравченко, представляющий в суде сторону обвинения.

«Я думаю, исходя из того ходатайства, которое мы поддерживали, и из решения (суда первой инстанции - УНИАН), так это и так понятно, что будем подавать. Да, это правда. Будем подавать и по Труханову, и по Вугельману (заместитель председателя Одесского горсовета Павел Вугельман - УНИАН), и по Радинову (заместитель директора Департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Владимир Радионов)», - заявил он.

Читайте такжеДело мэра Одессы Труханова: под зданием суда произошли стычкиПо его словам, у прокуратуры есть пять дней на подачу соответствующих апелляционных жалоб, это будет сделано самое позднее во вторник, 20 февраля.

«Я думаю, в понедельник. Во вторник - это крайний срок, они будут поданы», - сказал Кравченко.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении четырем должностным лицам мэрии Одессы, в частности городскому голове, в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

В НАБУ отметили, что эти лица могут быть причастны к схеме по нанесению ущерба бюджету Одессы. В сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП «Завод «Краян», за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО, отметили в НАБУ. «Благодаря принятым мерам удалось предотвратить эту попытку легализации и добиться наложения ареста на счета частной компании-продавца здания. С тех пор постоянно совершаются попытки снять арест со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года», - проинформировали в антикоррупционном ведомстве.

14 февраля детективы НАБУ задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

15 февраля Соломенский районный суд Киева избрал Труханову меру пресечения в виде личного поручительства народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова. Судья обязал отпустить Труханова в зале суда.

Вугельману суд избрал аналогичную меру пресечения. Его взяли на поруки народные депутаты Александр Пресман из группы «Видродження» и Юрий Мирошниченко из фракции «Оппозиционный блок». Заместителя директора Департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Владимира Радионова суд отправил под круглосуточный домашний арест.