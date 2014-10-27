ЦИК досрочно прекратила полномочия членов ОИК № 140, которые убежали

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии. Постановление поддержали 11 членов ЦИК, трое воздержались.

Во время заседания член ЦИК Тамара Астахова отметила, что сегодня в комиссию поступило сообщение от ряда членов этого окружкома, а также от доверенного лица одного из кандидатов в этом округе об отсутствии кворума и возможности продолжать подсчет голосов, поскольку председатель, его заместитель и секретарь и еще семь членов этой комиссии покинули заседание. На основании этого ЦИК и приняла решение о прекращении полномочий членов ОИК округа №140.

Кроме этого, копия данного постановления и приобщенные к нему материалы будут переданы в прокуратуру Одесской области для проверки отмеченных фактов для должного реагирования в соответствии с законодательством.

Читайте такжеМВД взялось расследовать исчезновение председателя, заместителя и секретаря ОИК №140

В свою очередь Жанна Усенко-Черная на брифинге после заседания ЦИК отметила, что ОИК №140 продолжила свою работу в минимальном составе.

"Работа комиссии восстановлена. Она является полностью функциональной. Функционирует в минимальном составе - 12 членов комиссии и на сегодня, я надеюсь, никаких проблем в 140 округе не будет. А теми членами комиссии, которые заставили всю страну привлечь внимание к этому региону, займется прокуратура и другие органы", - подчеркнула она.