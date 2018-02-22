Украинские власти усилили давление на критиков и общественные организации - Amnesty International

Общественные активисты и члены антикоррупционных общественных организаций регулярно подвергались преследованиям и становились жертвами насилия, отмечают в международной правозащитной организации.

Украинские власти усилили давление на своих критиков и независимые общественные организации, в том числе на журналистов и антикоррупционных активистов.

Об этом говорится в годовом докладе Amnesty International о состоянии прав человека в Украине и мире, представленном сегодня в Киеве и Харькове.

«Украинские власти усилили давление на своих критиков и независимые общественные организации, в том числе на журналистов и антикоррупционных активистов. Среди прочего, государственные органы открывали уголовные производства и принимали законы, призванные ограничить права на свободу слова и свободу объединений», - говорится в отчете.

Общественные активисты и члены общественных организаций, в частности антикоррупционных, регулярно подвергались преследованиям и становились жертвами насилия. «Часто эти инциденты не были эффективно расследованы, а существенное подозрение в побуждении к ним падало на представителей властных структур, в некоторых случаях правоохранительных органов», - отметили в Amnesty International.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму продолжаются репрессии против крымских татар - Amnesty InternationalКроме того, правозащитники отметили, что принятый в марте 2017 года закон обязал антикоррупционных активистов, включая членов общественных организаций, заполнять ежегодные декларации о доходах - то, что обычно должны делать госслужащие. В противном случае им грозят уголовные обвинения и заключения (летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают отмену обязательства представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом «О предотвращении коррупции» - УНИАН).

Также в Amnesty International констатируют отсутствие результатов в расследовании убийств Олеся Бузины в 2015 году и Павла Шеремета в 2016 году.

«Власть снова пыталась ограничить право на свободу выражения взглядов, инициируя необоснованные уголовные производства против журналистов, критикующих правительство за его политический курс на востоке Украины и несостоятельность воплотить в жизнь реформы», - говорится в отчете.

В качестве примера приводятся дела журналиста Руслана Коцабы и главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

«В августе 2017 года произошло три отдельных инцидента, когда СБУ депортировала четырех иностранных журналистов - двух испанских и двух российских - из-за "угрозы национальным интересам Украины" и запретила им возвращаться в Украину в течение трех лет. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская обвинила российскую журналистку Анну Курбатову, которую выслали 30 августа, в создании "угрожающих национальным интересам Украины" материалов, и предупредила, что так будет с каждым, "кто позволит себе позорить Украину". В октябре СБУ сняла с испанских журналистов запрет на въезд в Украину», - отметили правозащитники.