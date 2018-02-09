Началось первое судебное заседание в деле по убийству Бузины

Адвокат обвиняемых настаивает, чтобы дело рассматривал суд присяжных.

В Шевченковском районном суде города Киева началось первое судебное заседание по делуоб умышленном убийстве в апреле 2015 года скандального журналиста Олеся Бузины.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат Андрей Федур выступает за то, чтобы дело его подзащитных, Дениса Полищука и Андрея Медведько, которые обвиняются в совершении умышленного убийства, рассматривал суд присяжных.

В частности, адвокат призвал коллегию судей взять самоотвод, поскольку Полищук и Медведько просили о суде присяжных.

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Федур заявил, что поскольку его подзащитные обвиняются в преступлении, за которое предусмотрено пожизненное лишение свободы, они имеют право на рассмотрение своего дела судом присяжных.

В зале суда присутствуют оба обвиняемых, причем они сидят не в боксе для задержанных, а рядом с адвокатами.

Также присутствовала потерпевшая, мать Бузины.

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве задержали двух киевлян – Андрея Медведько и Дениса Полищука.

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Прокуратура завершила расследование этого резонансного преступления в июне 2017 года, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления. Обвинительный акт против двух подозреваемых в убийстве Бузины был направлен в Шевченковский райсуд 28 ноября.

Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Потерпевшими в уголовном производстве заявлены гражданские иски в подозреваемых на общую сумму 1,5 миллионов гривень.