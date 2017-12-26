Полиция до сих пор не установила убийц журналиста Шеремета – Князев

Национальная полиция еще не установила лиц, которые летом 2016 года совершили убийство журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"К сожалению, лица, совершившие убийство гражданина Шеремета, не установлены", - сказал Князев.

Читайте такжеВ Нацполиции объяснили причину закрытия информации о деле Шеремета в открытом реестре

Также глава Нацполиции сообщил о причинах засекречивания решений судов по делу об убийстве Шеремета.

"Хочу до вас донести, что не только по этому, но и по многим правонарушениям, по которым идут расследования и требуется большое количество обращений в суд первой инстанции, чтобы не подпадать под чьи-то инсинуации и чтобы в первую очередь правонарушители не понимали путей, по которым идут следственные подразделения, мы принимаем такие решения. И не только по делу Шеремета мы хлопочем о закрытии публичного доступа к информации", - пояснил Князев.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.