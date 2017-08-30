Российская журналистка Курбатова выдворена из Украины и ей запрещен въезд на три года - СБУ

Журналистка пропагандистского телеканала Анна Курбатова выдворена из Украины и ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

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«Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение принудительного выдворения из Украины, пересекла украинско-российскую границу», - написала она.

«Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года», - добавила пресс-секретарь спецслужбы.

Гитлянская также сообщила, что «решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины».

Как сообщал УНИАН, ранее ряд российских СМИ сообщил о якобы похищении в Киеве журналистки пропагандистского «Первого канала» Курбатовой. В пресс-службе телеканала заявили, что Курбатову задержали сотрудники СБУ.