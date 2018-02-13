Главреда "Страна.ua" Гужву объявили в розыск

Адвокаты Гужвы уверяли, что их подзащитный за границей лечится и вернется в Украину 20 февраля.

Главного редактора издания "Страна.UA" Игоря Гужву, который в начале года сбежал в Вену, объявили в розыск.

Такое решение приняли в Шевченковском районном суде Киева, сообщает "5 канал".

О таком решении ходатайствовала прокуратура, уверяя, что подозреваемый уклоняется от следствия.

"Общий розыск предусмотрен УПК. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", – заявил прокурор.

Вместе с тем адвокаты уверяли, что их подзащитный за границей лечится и вернется в Украину 20 февраля.

"Я считаю, что это преждевременно. И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременно", – говорит адвокат Гужвы Елена Клименко.

Как сообщал УНИАН, главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Гужву задержали 22 июня 2017 года после обысков в редакции. В отношении него открыли уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

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По данным правоохранителей, Гужва вместе с подельником Антоном Филипковским требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долларов. После получения половины суммы - 10 тыс. долларов - Гужву задержали.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения во взяточничестве "сфабрикованными".

24 июня 2017 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544. грн. 26 июня 2017 года по Гужву внесли залог, 27 июня его выпустили из СИЗО.

31 января 2018 года стало известно, что Гужва уехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища.