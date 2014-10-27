Обама поздравил украинцев с успешными выборами

В заявлении Обамы говорится: «От имени американского народа я поздравляю народ Украины с проведением успешных парламентских выборов 26 октября. Невзирая на сложную ситуацию в сфере безопасности в отдельных регионах, миллионы украинцев по всей стране вышли, чтобы отдать свои голоса в упорядоченной и мирной обстановке. Я выражаю благодарность правительству Украины за проведение кампании и за день выборов, которые международные организации мониторинга оценили как в значительной степени соответствующие международным стандартам».

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Обама отметил, что Россия, которая оккупировала Крым, и пророссийские боевики на востоке Украины не позволили многим гражданам Украины реализовать свое демократическое право на участие в выборах.

«Я призываю Россию гарантировать, чтобы ее уполномоченные в восточной Украине позволили избирателям в частях Донецкой и Луганской областей избрать своих представителей на законных местных выборах 7 декабря, в соответствии с соглашением, которое представители России и сепаратистов подписали в Минске 5 сентября. Соединенные Штаты не признают никаких выборов, которые состоятся в сепаратистских районах, которые не соответствуют законодательству Украины и не состоялись по согласованию и под руководством украинского правительства», - заявил он.

Обама считает, что парламентские выборы 26 октября «являются еще одним важным этапом демократического развития Украины». «Мы с нетерпением ожидаем созыва нового парламента и быстрого формирования сильного инклюзивного правительства. Соединенные Штаты готовы поддержать выбор украинского народа и новое правительство Украины, поскольку это реализует реформы, необходимые для последующего демократического развития, укрепления верховенства права и будет способствовать экономической стабильности и росту в Украине», - отметил американский президент.

Кроме того, он заверил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, поскольку они «работают на мирное урегулирование конфликта на востоке и возвращение Крыма».