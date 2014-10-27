Немцов поздравил украинцев с европейским выбором

«Поздравляю украинцев с успешными выборами. Подавляющее большинство у сторонников евроинтеграции», - написал Немцов в соцсетях.

Он также отметил: «Но ни у кого нет контрольного пакета. Так что придется договариваться и создавать коалицию. Что правильно и гарантирует демократический вектор развития страны».

Немцов подчеркнул, что «сюрпризом стал результат партии мэра Львова Самопомощь. Новая проевропейская партия с новыми лицами».

Читайте такжеЯвка избирателей составляет 52,44% – данные из 197 округов«Агипроп опять облажался. Правый сектор, которым так пугал Кремль, в Раду не прошел, как и коммунисты», - написал Немцов, отметив: Впереди тяжелейшие, болезненные реформы и построение обновленной страны. Будет очень непросто, но я надеюсь, что у вас получится».

«Когда- нибудь Россия тоже выберет пооевропейский парламент и президента. Пока у нас и президент и Дума прокитайские…», - написал Немцов.

Справка УНИАН. В Украине 26 октября состоялись досрочные выборы в Верховную Раду.

По результатам Национального exit-poll, в ВР проходят Блок Порошенко, «Народный фронт», «Самопомич», «Оппозиционный блок», Радикальная партия, ВО «Свобода», ВО «Батькивщина».