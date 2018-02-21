У защиты Януковича есть к Порошенко более 200 вопросов

Адвокат просил суд перенести допрос президента на любой удобный для него день, чтобы Порошенко давал показания непосредственно в зале суда.

У стороны защиты экс-президента Виктора Януковича есть к президенту Петру Порошенко более 200 вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Виталий Сердюк заявил после того, как суд удовлетворил ходатайство прокуроров о допросе Порошенко через видеоконференцсвязь.

Сердюк выразил возмущение решением суда относительно дистанционного допроса Порошенко и отметил, что у стороны защиты подготовлено более 200 вопросов к Порошенко, и это требует непосредственного участия президента в заседании в зале суда, и предложил суду перенести допрос президента на другой день.

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Однако председательствующий судья Владислав Девятко не принял во внимание это ходатайство и объявил перерыв в заседании на 15 минут для подготовки видеоконференцсвязи с Администрацией президента на ул. Банковая, 11.

Как сообщал УНИАН, прокуратура по просьбе Администрации президента заявила ходатайство о допросе Порошенко в режиме видеоконференции в помещении АП с 14.00 до 15.30. В АП мотивировали это вопросами безопасности и тем, что специальные охранные мероприятия в суде негативно повлияют на работу суда, а также с учетом обязанностей Порошенко в качестве главы государства. В частности, во время допроса президент будет делать перерывы для переговоров с главой МИД Дании и заместителем госсекретаря США.