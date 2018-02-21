Украина после Югославии будет "полигоном испытаний" различных форм решения конфликтов – Матиос

Также главный военный прокурор отметил, что в случае введения миротворцев на Донбасс военнослужащие других стран будут действовать не по украинским законам, а по законодательству своих стран.

Украина станет "полигоном испытаний" миротворческих или дипломатических либо других форм урегулирования военных конфликтов в центре Европы.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

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"Мы видели сегодня (20 февраля - ред.) подписание президентом закона о мерах по деоккупации Донбасса, там четко прописано, что Россия является агрессором. Это скорее политический закон с политическими последствиями, потому что, должен сказать некоторые вещи и переживания. Украина опять и в этом случае уже после Югославии будет тем полигоном испытаний тех или иных миротворческих или дипломатических, или других новых форм решения военных конфликтов в центре Европы", - сказал он.

Он подчеркнул, что в случае введения миротворческой миссии ООН военнослужащие других стран будут действовать не по украинским законам, а по законодательству своих стран.

"Никто нигде никогда не сказал, по какому принципу и по какому законодательству будет действовать миротворческий контингент, а он предусматривается в количестве не менее как сторона конфликта - 30-35 тысяч военных различных стран, в первую очередь тех, кто являются участниками альянса НАТО. По всем международным нормам и по нормам ООН, военнослужащие в таком количестве будут отвечать не по украинским законам, а исключительно по экстерриториальному принципу ответственности законодательства своих стран, несмотря на принимающую сторону", - добавил он.