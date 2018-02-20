Климкин: На развертывание миротворческой миссии на Донбассе потребуется как минимум 6-10 месяцев

Глава МИД Украины констатирует, что реальную миротворческую миссию развернуть за 20-30 дней невозможно.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что после принятия политического решения на развертывание миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе потребуется как минимум 6-10 месяцев.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала ICTV.

"Если будет принято политическое решение, то, как правило, в ООН на развертывание миссии, и это довольно масштабная миссия, потребуется 6,9,10 месяцев, как минимум. Не исключено, что даже больше", - заявил Климкин.

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"Но это же не значит, что это будет происходить с какой-то одной точки, с одного момента. Это будет происходить стадийно. Важно, чтобы это происходило так, чтобы Россия это не могла заморозить на каком-то этапе, и использовать это для давления на нас и на Запад", - добавил он.

Глава МИД подчеркнул, что реальную миссию развернуть за 20-30 дней невозможно. "Это займет месяцы", - подчеркнул он.

По его словам, в вопросе размещения миссии должна преобладать логика безопасности.

"Я функционально скажу: сначала жесткая безопасность, потом вся безопасность, а потом только подготовка к следующим выборам и какой-то политический компонент", - сказал Климкин.

Дипломат отметил, что еще год назад серьезного разговора о миротворцах на Донбассе не было.

"Я прекрасно понимаю, что мы с Россией находимся в разных мирах относительно миротворцев. Но тем не менее, кто вообще разговаривал о количестве, о том, как это должно быть сделано", - добавил глава МИД.

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При этом, по его словам, проблема относительно миротворцев заключается в том, будет ли "передаваться контроль над оккупированными территориями международному сообществу".

"Пока Россия хочет сохранить свой протекторат там, легализовать путем введения миротворцев в очень ограниченном состоянии и идти дальше. Если так случится, то ничего там не будет по определению", - добавил Климкин.

"Проблема в том, что Россия должна уйти с Донбасса, а миротворцы должны туда зайти. То есть сначала безопасность, как она есть: прекращаем стрелять, и миротворцы контролируют ситуацию, но над всей оккупированной территорией. Иначе вдоль линии соприкосновения - это русская ловушка. Они там размещаются, и это замораживание всего на перспективу. Потом реально начинается разоружение и реальная безопасность, в том числе и с международной полицией. И только потом, когда ситуация полностью перезагружается, и оккупационной власти как таковой нет, начинается реальная подготовка к выборам", - отметил Климкин.