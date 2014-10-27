Die Welt: Путин потерпел неудачу со своим курсом на запугивание

Об этом пишет Юлия Смирнова в своей статье «Путин потерпел неудачу со своим курсом на запугивание», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Никогда еще парламентские выборы в Украине не проводились при таких трагических обстоятельствах. Война на востоке страны еще не закончилась, часть территории аннексирована Россией, и экономика сильно пострадала.

Тем более примечательным является решение украинцев поддержать проевропейские силы и их курс на реформы.

Согласно первоначальным прогнозам, блок президента Петра Порошенко набрал около 23 процентов голосов. Удивительно высоким является результат партии «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка, который с 21 процентом голосов находится на втором месте.

Таким образом, украинцы выразили своему правительству доверие. Яценюк, скорее всего, сохранит пост премьер-министра.

Эти две партии, должно быть, сформируют правительственную коалицию. Это хорошая новость, что блок Порошенка не сможет управлять самостоятельно.

Досрочные парламентские выборы и их результаты являются логическим продолжением движения Майдана. Стремление к обновлению, к освобождению от старой элиты, к верховенству права, как на Западе, стало еще сильнее.

Путин, как проигравший

Президент России Владимир Путин не смог запугать украинцев войной и экономическим давлением. Напротив, Путин способствовал тому, что они не видят другого пути для своей страны, кроме европейской интеграции. Эти выборы в Украине демонстрируют, что верховенство закона и демократии более привлекательно, чем деньги и военная мощь.

Украинские избиратели хотят видеть новые лица в парламенте, политиков, которые заботятся не только о своих собственных интересах. Это подтверждается успехом новой партии «Самопомощь» («Самопоміч») мэра Львова, Андрея Садового, который, согласно первоначальным прогнозам, получил примерно 13 процентов, и может стать членом правительственной коалиции.

Это подтверждается также тем фактом, что партия «Батькивщина» бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко едва преодолела пятипроцентный барьер. Время Тимошенко в политике прошло, она, должно быть, останется, но вряд ли будет играть важную роль.

Хотя в партийных списках, в том числе блока Порошенко, есть депутаты, которые представляют старую элиту. Но это должно быть знаком для них: Им больше не позволено играть по старым правилам.

Прощанием с коммунистическим прошлым кажется низкий результат коммунистической партии, которая больше не будет представлена ​​в парламенте. Пророссийский «Оппозиционный блок», который объединил остатки «Партии регионов» бывшего президента Виктора Януковича, добился примерно восьми процентов. Они, конечно, будут влиять на политику, но они будут в меньшинстве.

Радикальные партии также слабы

Хорошая новость заключается в том, что популист Олег Ляшко со своей «Радикальной партией», не стал, как многие опасались, второй силой, а набрал только шесть процентов. Националистическая «Свобода» потеряла большую часть своей поддержки.

И «Правый сектор» получил чуть более двух процентов. Несмотря на войну, правые силы снова не получили поддержки от украинского общества. Это должно, наконец, уничтожить миф российской пропаганды о «фашистской хунте в Киеве».

Украине еще предстоят трудные времена. Украинская элита и президент Порошенко не имеют права повторять ошибки, которые были совершены после оранжевой революции. Они должны быстро осуществить реформы, мандат для этого они получили.

Достойным восхищения в Украине является ее гражданское общество, гораздо более зрелое, сильное и патриотичное, чем элита. Хорошая новость также в том, что многие кандидаты из гражданского общества будут представлены в новом парламенте, и, таким образом, будут влиять на систему изнутри.

Нет никаких сомнений, что Путин не хочет отступать. Он будет и дальше дестабилизировать страну и использовать ее внутренние проблемы. Его целью является крах демократического движения в соседней стране, которая представляет опасность для его собственной авторитарной власти.

Своей речью в Сочи на встрече Валдайского клуба, он снова дал понять, что он рассматривает конфликт в Украине, как повторение распада Советского Союза, и это таит в себе риск для других соседей России.

В войне за свою независимость Украина борется за свой европейский выбор и ценности. Поэтому, ЕС и дальше должен поддерживать Киев – в дипломатичном и финансовом отношении. Украинцы уже заплатили в этом году за свою свободу и верховенство закона невероятно высокую цену - несколько тысяч человеческих жизней. Они заслужили эту свободу так, как ни одна другая страна в Европе.