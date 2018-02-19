МВД опровергло информацию о снятии охраны с Шевченковского райсуда

Нацгвардейцы продолжают нести службу в Шевченковском районном суде Киева.

В Министерстве внутренних дел опровергли информацию о снятии охраны подразделением Национальной гвардии Украины с помещения Шевченковского районного суда в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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"Сейчас там военнослужащие Национальной гвардии продолжают нести службу. В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте в соответствии с планом организации дежурства", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что структуры Национальной полиции и Национальной гвардии будут продолжать обеспечивать в соответствии с постановлением КМУ "Об обеспечении охраны судов, других органов и учреждений судебной системы, а также учреждений судебных экспертиз" охрану судов, пока не будет принято другое законное решение.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Высший совет правосудия поступило обращение председателя Шевченковского райсуда Киева о снятии охраны с суда без сообщения причин.