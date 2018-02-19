МВД опровергло информацию о снятии охраны с Шевченковского райсуда

21:50, 19 февраля 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба МВД. 

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"Сейчас там военнослужащие Национальной гвардии продолжают нести службу. В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте в соответствии с планом организации дежурства", - сказано в сообщении. 

Также отмечается, что структуры Национальной полиции и Национальной гвардии будут продолжать обеспечивать в соответствии с постановлением КМУ "Об обеспечении охраны судов, других органов и учреждений судебной системы, а также учреждений судебных экспертиз" охрану судов, пока не будет принято другое законное решение. 

Как сообщал УНИАН, сегодня в Высший совет правосудия поступило обращение председателя Шевченковского райсуда Киева о снятии охраны с суда без сообщения причин.

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Теги: #Нацгвардия#судебная охрана