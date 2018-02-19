Нацгвардия сняла охрану с суда, отпустившего стрелка по полицейскому

Отмечается, что в Высший совет правосудия поступило обращение председателя Шевченковского райсуда Киева о снятии охраны с суда без сообщения причин.

В Высший совет правосудия поступила жалоба, что Национальная гвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева.

Об этом сообщил на внеочередном заседании ВСП в понедельник его председатель Игорь Бенедисюк.

"19 февраля в Высший совет правосудия поступило обращение председателя Шевченковского райсуда Киева о снятии охраны с суда без объяснения причин", - рассказал он.

По его словам, в письме судьи говорится, что 19 февраля утром, около 9:30, бойцы Национальной гвардии, осуществлявшие охрану Шевченковского суда, оставили свои посты, не сообщив о причинах такого поступка. Также никаких объяснений не поступало Министерства внутренних дел.

"Таким образом, Шевченковский районный суд Киева остался без охраны", - процитировал Бенедисюк обращение судьи.

Читайте такжеНачальник Нацполиции призвал немедленно создать Службу судебной охраныПо его информации, руководство суда заявляет, что помещение учреждения до сих пор не взято под охрану, что создает угрозу безопасности как судей, так и материалов дел.

Беденисюк сообщил, что Шевченковский суд призывает ВСП немедленно разобраться в данной ситуации.Напомним, сегодня, 19 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой созвать внеочередное заседание правительства для внесения проекта постановления об отмене охраны судебных учреждений сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Нацгвардии.

"В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации, буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком", - добавил Аваков.

На этот шаг Аваков пошел после того, как Шевченковский районный суд Киева не избрал меры пресечения в виде заключения под стражу активисту, который нанес огнестрельное ранение полицейскому возле Соломенского районного суда г. Киева 15 февраля.

Впоследствии председатель Нацполиции Сергей Князев призвал немедленно создать Службу судебной охраны