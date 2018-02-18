Порошенко примет участие в судебном процессе по госизмене Януковича

Как подчеркнул Порошенко, "зло должно быть наказано", поэтому он принял решение лично принять участие в соответствующем судебном процессе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении принять участие в судебном процессе по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича и отметил важность расследования преступлений против участников Революции Достоинства в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня в Киеве на открытии выставки «Переведи меня через Майдан», посвященной участникам Революции Достоинства - творческим личностям.

«Зло должно быть наказано, поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает, но это дело каждого из нас», - заявил он.

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Как подчеркнул Порошенко, необходимо пройти сложный процедурный путь для того, чтобы у убийц участников Революции Достоинства потом не было никаких зацепок для обжалования в европейских судах.

«Преступления против Майдана не имеют срока давности, а преступники перешли ту грань, за которой наступает проклятие, и проклятие, говоря словами Мирослава Поповича, «сильнее, судов и тюрем». И от него не скроешься даже в России», - подчеркнул он.

Как известно, 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Украинцы чтят подвиг участников Революции достоинства и устраивают мероприятия памяти Героев Небесной Сотни. В период с 18 по 22 февраля в регионах Украины запланированы мероприятия по случаю Дня Героев Небесной сотни.