Климкин: в следующий раз на встречу в "нормандском формате" прибудут главы МИД четырех стран (видео)

Глава МИД Украины сообщил об итогах поездки в Мюнхен. Кроме этого, он уточнил, что запланированная встреча сорвалась из-за немецкой делегации.

В следующий раз во встрече в «нормандском формате» примут участие министры иностранных дел четырех стран: Германии, Франции, России и Украины.

Читайте такжеВ МИДе подтвердили, что встреча в "нормандском формате" сорваласьОб этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в "Твиттере". «Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене - таков главный итог Мюнхенской конференции. О встрече в «нормандском формате» - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. На этот раз - у немецкой делегации», - написал он.

Как сообщал УНИАН, встреча глав МИД в «нормандском формате» на полях Мюнхенской конференции по безопасности в этот раз не состоялась.

Сначала она планировалась на 18.00 16 февраля. Однако впоследствии выяснилось, что встреча не состоится, потому что на нее не успевает прибыть немецкая делегация.

Вчера вечером министр иностранных дел Украины Климкин выразил убеждение, что встреча состоится если не 17 февраля, то в ближайшее время.