Сегодня не будет встречи глав МИД "нормандской четверки": источник назвал причину

17:42, 16 февраля 2018
Политика
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Встреча министров иностранных дел стран &quot;нормандского формата&quot; в пятницу не состоится / фото УНИАН

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил дипломатический источник.

Читайте такжеПорошенко позвонил Путину по случаю годовщины Минских соглашений - СМИ«Встречи сегодня не будет - стороны не смогли согласовать время. Сейчас немецкая сторона ищет возможность провести ее завтра», - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подтвердил подготовку проведения на полях мероприятия встречи "нормандской четверки" для обсуждения конфликта на востоке Украины.

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Теги: #нормандская четверка#главы МИД