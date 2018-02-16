Сегодня не будет встречи глав МИД "нормандской четверки": источник назвал причину

Немецкая сторона ищет возможность провести встречу завтра.

Сегодня встречи министров иностранных дел стран «нормандского формата», которая должна была состояться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, не будет.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил дипломатический источник.

Читайте такжеПорошенко позвонил Путину по случаю годовщины Минских соглашений - СМИ«Встречи сегодня не будет - стороны не смогли согласовать время. Сейчас немецкая сторона ищет возможность провести ее завтра», - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подтвердил подготовку проведения на полях мероприятия встречи "нормандской четверки" для обсуждения конфликта на востоке Украины.