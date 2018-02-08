На полях Мюнхенской конференции готовят встречу "нормандской четверки"

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля.

Председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подтвердил подготовку проведения на полях мероприятия встречи "нормандской четверки" для обсуждения конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, Ишингер сказал, что "Россия, Украина, Германия и Франция готовятся на следующей неделе встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности для обсуждения конфликта на востоке Украины".

По его словам, высокопоставленные лица этих четырех стран примут участие в конференции по вопросам безопасности, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Украины Петра Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 30 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» запланирована на 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«По нашей предварительной договоренности, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил провести следующее министерское заседание «нормандского формата» 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности», - сказал Климкин.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля. В ней примут участие более 500 лидеров высокого уровня, среди них и президент Украины Петр Порошенко.