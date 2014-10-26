В Варшаве на выборах проголосовали почти две тысячи украинцев
По состоянию на 19:00 на избирательном участке в Варшаве явка составила 33,77%
Об этом сообщил заместитель председателя избирательной участке в Варшаве Александр Постовой, передает Еспресо.TV.
По его словам, по состоянию на 18:00 по местному времени (19:00 по Киеву), проголосовало 1766 избирателей, что составляет 33,77% от общего количества включенных в список избирателей. Явка, ожидаемая на данном участке.
В то же время, всего в Польше открылись четыре участковых комиссии.
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Выборы прошли спокойно, рядом с участком играла музыка. Также были открыты две палатки, где волонтеры угощали чаем и собирали средства воинам АТО.
В то же время, в Москве на досрочных выборах в Верховную Раду Украины по состоянию на 20.00 мск проголосовали 536 граждан Украины.