В Тернопольской области на избирательном участке умерла женщина

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей областного управления милиции, на избирательном участке в селе Глещава Теребовлянского района 78-летняя местная жительница потеряла сознание. Врачи скорой помощи констатировали ее смерть. Как выяснилось, у пенсионерки было больное сердце. Согласно предварительному заключению медиков, причина смерти – острая сердечная недостаточность. Проголосовать женщина не успела.

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Ранее в Черновицкой области на избирательном участке умер наблюдатель.Немолодому человеку стало плохо за 5 минут до открытия участка. Люди вызвали «скорую помощь», но к моменту прибытия врачей человек уже умер.