Постпред Украины в ООН: Бойцов АТО за время перемирия обстреляли более 2 тысяч раз

И.о. заместителя Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Александр Павличенко заявляет, что позиции украинских военных после объявления режима прекращения огня на востоке Украины были обстреляны более 2 тыс раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке во время очередного заседания Совета безопасности ООН, на котором рассматривалась ситуация в Украине.

«После того, как было объявлено перемирие, позиции украинских Вооруженных сил были обстреляны более 2 тыс раз. В результате этих нападений 89 украинских военнослужащих были убиты, 500 ранены. В результате обстрелов сепаратистами не менее 54 гражданских лиц Украины были убиты», - сказал он.

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Вместе с тем он отметил, что «боевики вместе с российскими войсками, которые остаются на нашей территории, должны прекратить свои наступательные военные операции, обстрел гражданских районов, а весь иностранный военный персонал должен покинуть территорию Украины».

Также он в очередной раз призвал Россию прекратить поставки в Украину оружия, военной техники, и «ограничить возможности для притока так называемых добровольцев через нашу суверенную границу», и также дать возможность Украине восстановить контроль над государственной границей.

Кроме того, он заявил, что боевики продолжают укреплять свои позиции на востоке Украины и угрожать проведением наступательных операций для захвата других городов в Украине.