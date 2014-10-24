Постпред Украины в ООН: Бойцов АТО за время перемирия обстреляли более 2 тысяч раз
В результате нападений боевиков 89 украинских военнослужащих были убиты, 500 ранены.
И.о. заместителя Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Александр Павличенко заявляет, что позиции украинских военных после объявления режима прекращения огня на востоке Украины были обстреляны более 2 тыс раз.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке во время очередного заседания Совета безопасности ООН, на котором рассматривалась ситуация в Украине.
«После того, как было объявлено перемирие, позиции украинских Вооруженных сил были обстреляны более 2 тыс раз. В результате этих нападений 89 украинских военнослужащих были убиты, 500 ранены. В результате обстрелов сепаратистами не менее 54 гражданских лиц Украины были убиты», - сказал он.
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Вместе с тем он отметил, что «боевики вместе с российскими войсками, которые остаются на нашей территории, должны прекратить свои наступательные военные операции, обстрел гражданских районов, а весь иностранный военный персонал должен покинуть территорию Украины».
Также он в очередной раз призвал Россию прекратить поставки в Украину оружия, военной техники, и «ограничить возможности для притока так называемых добровольцев через нашу суверенную границу», и также дать возможность Украине восстановить контроль над государственной границей.
Кроме того, он заявил, что боевики продолжают укреплять свои позиции на востоке Украины и угрожать проведением наступательных операций для захвата других городов в Украине.