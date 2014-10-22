Президент поручил уволить заместителей глав ГПУ и МВД
Президент Петр Порошенко поручил уволить заместителя генерального прокурора и заместителя Министра внутренних дел.
Кроме них, Петр Порошенко в ходе совещания с руководителями силовых ведомств, поручил осуществить кадровые решения по ряду чиновников СБУ и других силовых ведомств, передает пресс-служба главы государства.
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"Прошу в течение двух дней доложить мне по ваших кадровых решениях по очистке от подобных кадров, которые на сегодняшний день, по моему мнению, не имеют морального права представлять органы власти", - сказал Петр Порошенко.
"Нам нужно дать дополнительный толчок, чтобы продемонстрировать, что страна готова жить по-новому", - подчеркнул президент.
Президент доручив звільнити заступника Генерального прокурора http://t.co/kdTQiPUEUHpic.twitter.com/Mn1oR30CAq
— APU (@APUkraine) 22 октября 2014