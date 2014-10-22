Bloomberg: Украинцы надеются, что выборы смогут вернуть утраченный энтузиазм к изменениям

Об этом пишут Катерина Чурсина, Дарина Краснолуцкая и Питер Лака в своей статье «Украинцы надеются, что выборы смогут вернуть утраченный энтузиазм к изменениям», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Хотя новые правители нации подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, драматических перемен, которых требовали протестующие, когда устранили Виктора Януковича, не произошло. Усилия по борьбе с коррупцией и преобразованию неспособных государственных чиновников отошли на второй план. Президент Украины Петр Порошенко, избранный в мае, назначил магнатов на руководящие должности и не продал свою бизнес-империю, как обещал.

Избиратели готовы изгнать союзников Януковича на голосовании 26 октября. Хотя некоторые говорят, что кровавый конфликт в Восточной Украине и прогнозы самой глубокой рецессии с 2009 года усложнили задачу правительства Украины, членов нового режима также обвиняют. Обозленные толпы людей нацелились на чиновников из обоих периодов: бросили нескольких в мусорные контейнеры, обмазали одного красной краской и побили других на улице.

«Прошло полгода с момента проведения президентских выборов, и ничего не произошло», сказал Руслана Лобода, 22-летняя офис-менеджер. «Отсутствие результатов подозрительно».

Демонстрантам надоело плохое управление и взяточничество при Януковиче, чья роскошная бывшая резиденция за пределами столицы была превращен в музей коррупции, они потребовали, чтобы Украина присоединилась к ЕС. Соглашение об ассоциации, подписанное 28 членами блока, закрепило путь к выполнению реконструкции институтов. Пока прогресса не видно.

«Бесполезная» работа

Стремясь подняться с 144-го места среди 177 стран в берлинском Индексе восприятия коррупции Transparency International, новые лидеры Украины выбрали журналистку Татьяну Черновол главой Антикоррупционного бюро. Она ушла в августе, назвав время в правительстве «бесполезным», потому что не было политической воли для проведения «полномасштабной войны» с коррупцией.

Одним из ее нареканий было отсутствие сотрудничества со стороны прокуроров. Алина Стрижак, другой репортер, сказала, что ей угрожали после того, как она обнаружила 140 акров недвижимости, которые принадлежат заместителю Генерального прокурора Виталия Яремы. Металлическое мусорное ведро с надписью «Ярема, выходи!» красной краской было недавно оставлено у его офиса, когда активисты выразили разочарование в связи с отсутствием наказания за смерти во время протестов.

Новые правители Украины должны распутать паутину, которая связывает политиков и бизнес, говорит Отилия Дханд, аналитик специализирующейся на политических рисках консалтинговой компании Teneo Intelligence в Лондоне.

«Колоссальная задача»

«Реформирование государственного управления – это колоссальная задача», сказала она по телефону. «Связи между бизнесом и политической сферой буквально органические, иногда трудно даже определить коррупцию из-за близких связей. В результате, государственные учреждения зачастую не в состоянии выполнять свои обязанности должным образом, и это является одной из основных проблем Украины».

Порошенко назначил миллиардеров и миллионеров на руководящие должности. Медиа-магнат Борис Ложкин управляет его администрацией, птичий магнат Юрий Косюк является первым заместителем, и инвестиционный банкир Валерия Гонтарева возглавляет центральный банк.

Собственная империя Порошенка включает шоколадную фабрику «Рошен» и новостной телеканал «5 канал». Его сын баллотируется на выборы в округе, в котором Порошенко был избран в парламент два года назад.

Некоторые из тех, кого выбрали из протестного движения, чтобы сделать правительство более честным и эффективным, долго не продержались.

«Вчерашняя система»

Олег Мусий, врач, который лечил пострадавших во время демонстраций, был уволен с должности министра здравоохранения 1 октября, когда премьер-министр Арсений Яценюк пожаловался, что закупки лекарственных средств проходили слишком медленно. Мусий говорит, что экс-сотрудники вернулись после его ухода в составе «контрреволюции», чтобы восстановить коррупционную систему откатов в процессе закупок.

Павел Шеремета был так же разочарован после пребывания на посту министра экономики. Он ушел в отставку в августе, после шести месяцев, пожаловавшись в сети Facebook, что он «боролся против вчерашней системы».

Правительство предприняло некоторые шаги в борьбе с коррупцией: парламент принял закон в этом месяце, который заставляет чиновников декларировать доходы. Тем не менее, отдельный законопроект, чтобы отсеять чиновников, связанных с Януковичем, не распространяется на законодателей. Законодательный орган из 450 мест может стать убежищем для преступников, говорит Яценюк, который хочет, чтобы выборы 26 октября были «чисткой».

«Люди, которые грабили страну, спровоцировали кровопролитие, поддерживали сепаратистов и террористов, крали и издевались, сейчас ищут поддержки со стороны украинцев», сказал он на заседании правительства в Киеве 10 октября. «Они ищут место, чтобы спрятаться. Нужна политическая воля нового руководства и мудрость украинского народа при принятии решения, за кого голосовать».

Новые лица

Критиковать стоит не только прежний режим. Избиратели в городе Кировограде обвиняют Олеся Довгого, перспективного парламентария, который говорит, что его поддерживает Порошенко, в плате за голоса. Довгий отрицает свою вину.

Один из 10 кандидатов в депутаты парламента, из всех партий, подозревается в коррупции в разных формах, сообщила Transparency International 13 октября.

Украинцы настроены изгнать бывших союзников Януковича, показывает опрос, проведенный 26 сентября Киевским международным институтом социологии и компанией фонда «Демократические инициативы». Партия Порошенка имеет 27-процентную поддержку и ни одна группа, связанная с кланом Януковича не получает поддержки, необходимой для преодоления 5-процентного барьера для прохода в парламент, согласно опросу, погрешность которого не превышает 2,2 процентных пункта.

Хотя есть разочарование в связи с отсутствием прогресса после ухода Януковича, некоторые говорят, что правительство заслуживает больше времени, ссылаясь на семимесячный конфликт в восточных регионах Украины и экономические трудности, включая рецессию, международную финансовую помощь в 17 миллиардов долларов и наихудшие в этом году показатели валюты.

«Очень не повезло»

Гривна, которая снизилась на 37 процентов по отношению к доллару в 2014 году, была неизменной сегодня в Киеве.

«Им очень не повезло с обстоятельствами - идет война, и все остальное», сказала Катерина Корсун, 49-летний инженер из Хмельницкой области. «Некоторые люди хотят изменений прямо сейчас. Так не бывает».

Тем не менее, постсоветская история Украины изобилует «половинчатыми реформами», и правительству будет дано только ограниченное количество времени, чтобы достичь конкретных результатов, говорит Марек Дабровски, ученый-нерезидент исследовательской группы Брейгеля в Брюсселе. Он говорит, что патриотический пыл, который вырос во время войны на Донбассе, может предложить ограниченный период времени для изменений.

«Прошлый опыт показывает, что такой период возможностей, как правило, недолговечен», сказал Домбровский в комментарии. «Революционная мобилизация не продлится долго. Люди, которые не видят видимых положительных изменений, разочаровываются, и энтузиазм сменяется апатией и нетерпением».