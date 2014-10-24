Путин признал, что помог Януковичу сбежать в Крым

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия помогла экс-президенту Украины Виктору Януковичу сбежать в Крым во время февральских событий на Майдане. Об этом он рассказал в рамках заседания клуба "Валдай", передает ТАСС.

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"Не буду скрывать, мы помогли ему (Януковичу) перебраться в Крым и он там еще пребывал в течение нескольких дней, в Крыму; на тот период времени Крым был частью Украины", - рассказал Путин.