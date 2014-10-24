Путин: Мы предупреждали, что ассоциация Украины и ЕС затрагивает наши интересы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал во время выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Хотел бы напомнить о событиях прошлого года. Тогда мы говорили нашим партнерам - и американским, и европейским, что поспешное закулисное решение относительно ассоциации Украины и ЕС чревато серьезными рисками. Мы даже о политике ничего не говорили, мы говорили только об экономике, что такие шаги затрагивают интересы многих стран, в частности России как основного торгового партнера Украины, что необходимо широкое обсуждение вопроса», - сказал Путин.

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По его словам, переговоры о вступлении РФ в ВТО велись 19 лет и был достигнут определенный консенсус.

«Почему я об этом говорю, потому что во время реализации проекта ассоциации с Украиной к нам словно через задние ворота со своими товарами заходят, а мы об этом не договаривались, нас никто об этом не спрашивал», - сказал Путин.

По его словам, РФ проводила дискуссии по всем темам ассоциации Украины и ЕС, в частности предоставляя доводы и аргументы относительно возможных проблем.

«Нас никто не хотел слушать и разговаривать никто не хотел, сказали - это не ваше дело, вот и вся дискуссия. Вместо сложного, но цивилизованного диалога, дело довели до государственного переворота, ввергли страну в хаос, развал экономики, социальной сферы, гражданскую войну с огромными жертвами. Зачем? Ответа нет, ничего не отвечают», - сказал Путин и отметил, что если бы Запад не поощрял такие действия - ничего бы не было.

«Бывший президент Украины Янукович все подписал, со всем согласился... Это что - цивилизованный способ решения вопросов? Видимо, те, кто без конца ляпают все новые и новые «цветные революции», считают себя гениальными художниками, и никак остановиться не могут», - сказал Путин.

Напомним, отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в конце ноября 2013 года стала первопричиной возникновения самых массовых за всю историю государства протестов. В результате в феврале Виктор Янукович, который был тогда президентом, после массового расстрела безоружных евромайдановцев на Майдане Независимости в Киеве, бежал в Россию.

РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе - практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек около 9 тысяч были ранены.

Ранее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о так называемый референдум в Крыму, что «медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет».