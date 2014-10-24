В ГПУ люстрировали уже 130 сотрудников, готовятся уволить еще 450

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«На выполнение Закона Украины «Об очищении власти» согласно п. 2 Заключительных и переходных положений Закона Украины "Об очищении власти" на основании п. 7-2 ст. 36 КЗОТ Украины, по состоянию на 23 октября 2014 года приказами генерального прокурора Украины из органов прокуратуры уволены 132 прокурорско-следственных работника», - сказано в сообщении.

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Среди уволенных - один заместитель генерального прокурора Украины, семь прокуроров областного уровня и 30 их заместителей, два начальника главных управлений и 9 их заместителей, - проинформировали в ГПУ.

Также в дальнейшем по Закону Украины «Об очищении власти» из органов прокуратуры будет уволено около 450 работников, добавили в Генпрокуратуре.

Ранее министр юстиции заявлял, что попадет под люстрацию не катастрофическое количество людей.