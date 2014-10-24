ЮНЕСКО подтвердила, что Крым - это Украина

Об этом сообщил заместитель главы украинского МИД Сергей Кислица в своем Twitter.

"ЮНЕСКО подтвердило принадлежность Автономной Республики Крым Украине, что бы Россия не говорила и как бы не выкручивалась", - написал Кислица.

По его словам, позиция организации определилась во время обсуждения "проекта Украины и партнеров" - 22 страны проголосовали за постановление, признающее Крым украинским. Против выступили Россия, Куба и Китай.

Также Кислица выразил благодарность за настойчивость Рефату Чубарову, который был членом украинской делегации.

Читайте такжеСовет ЕС осуждает преследования крымских татар на территории оккупированного полуостроваКроме того, он процитировал представительницу России Элеонору Митрофанову, которая заявила, что "в Крыму 3 государственных языка, но в соответствии с законом, обязательное обучение на русском", и что "ЮНЕСКО может приехать в Крым только с разрешения РФ".

В целом же представитель украинского МИД считает принятое решение важно не только для статуса Крыма, но и для дальнейшей судьбы самого ЮНЕСКО.