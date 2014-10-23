Кремль обещает признать результаты выборов в Украине

Об этом пишет "Радио Свобода".

«Признает. Не беспокойтесь. Мы хотим, чтобы Украина вошла в нормальное цивилизованное русло, и чтобы это было государство, способное само себя содержать прежде всего», - отметил Иванов, слова которого цитируют российские агентства.

Однако глава администрации президента России также надеется, что псевдовыборы в «ДНР» и «ЛНР», которые назначены на 2 ноября, будут способствовать стабилизации ситуации в Украине.

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Ранее пророссийские сепаратисты сообщили о намерении провести «выборы» в «местный парламент» 2 ноября, также заявили, что выборы в Верховную Раду Украины проводить не будут.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 26 октября.