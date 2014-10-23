Глава Минюста не исключает, что в процессе люстрации Украина столкнется с дефицитом кадров

Министр юстиции Павел Петренко считает, что высшие должностные лица - государственные служащие I-III рангов заслуживают люстрации, поскольку ни один из них не подал в отставку в знак протеста против политики тогдашней власти во время Майдана.

Об этом министр заявил в ходе круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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«Я часто слышу, что среди чиновников очень много профессионалов, которые не имели отношения к преступлениям во время Революции достоинства, и они не были замечены в коррупционных схемах. Но мой ответ очень простой: те, кто были руководителями министерств и ведомств, центральных органов исполнительной власти, это политические должности. Во время событий на Майдане 30 ноября, 10 декабря не проявили свою гражданскую позицию и даже не уволились. Ни один из чиновников 1-3-й категории тогда не уволился. 20 февраля также никто не подал заявление об отставке, хотя у них был шанс не попасть под люстрацию, написав тогда заявление об отставке. Поэтому неправильно говорить, что кого-то неоправданно уволят», - отметил Петренко.

В то же время министр признал, что государство столкнется с определенным дефицитом кадров в процессе люстрации.

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«Наверное, на каком-то этапе будет проблема с профессионалами, но я, как человек, который пришел на госслужбу всего 7 месяцев тому назад и который не имел раньше опыта государственной службы, я столкнулся с другой проблемой: государственные служащие с большим опытом имеют проблемы с эффективностью и возможностью. Они, может, и хорошие специалисты, но система была построена так, что все работали только на процесс, а не на результат», - сказал Петренко.