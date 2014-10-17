Кабмин уволил замминистра обороны по вопросам евроинтеграции Кабаненко в порядке люстрации
Среди люстрированных чиновников оказался и замминистра обороны по евроинтеграции Кабаненко, назначенный на эту должность 20 августа.
Кабинет Министров уволил заместителя министра обороны по вопросам евроинтеграции Игоря Кабаненко в порядке люстрации.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
"Урядовий портал" опубликовал список 39 чиновников, которые подпадают под люстрацию. При этом соответствующий акт правительства пока не обнародован. Среди люстрированных чиновников оказался и замминистра обороны по евроинтеграции Кабаненко, назначенный на эту должность 20 августа.
Ранее Кабаненко занимал должность первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил.
Как сообщалось, Кабмин намерен уволить 39 высших чиновников в связи со вступлением в силу закона об очищении власти. Закон "Об очищении власти" (о люстрации) вступил в силу в четверг.