В стране продолжаются поисково-спасательные работы.

Число погибших в результате землетрясения на Гаити увеличилось до 1419 человек. Также 6000 человек получили ранения.

Об этом сообщает AP.

По данным агентства, землетрясение, произошедшее примерно в 125 километрах к западу от столицы Порт-о-Пренс, почти стерло с лица земли некоторые города и вызвало оползни, затруднившие спасательные работы.

Как сообщается, в результате землетрясения более 7000 домов были разрушены и почти 5000 повреждены. Около 30000 семей остались без крова. Больницы, школы, офисы и церкви также были разрушены или сильно повреждены.

Землетрясение на Гаити: что известно

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на западе Гаити в субботу, 14 августа, повалив и повредив здания, в частности, церкви и гостиницы.

Эпицентр землетрясения зафиксировали примерно в 12 км от города Сен-Луи-дю-Суд. Толчки ощутили в густонаселенной столице Порт-о-Пренс, расположенной примерно в 125 км, и в соседних странах.

Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение.

Землетрясение 2010 года на Гаити

12 января 2010 на Гаити произошло разрушительное землетрясение. Эпицентр находился в 22 км к северо-западу от столицы Порт-о-Пренс. После основного толчка магнитудой 7 было зарегистрировано множество повторных толчков, из них 15 с магнитудой более 5.

По официальным данным, по состоянию на 18 марта 2010 года число погибших составляло 222570 человек, еще 311000 человек получили ранения, 869 пропали без вести. Материальный ущерб оценивался в 5,6 млрд евро.

Автор: Екатерина Лиманская