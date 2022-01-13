Чаще всего люди гибли в результате проливных дождей.

В 2021 году в Европе из-за экстремальных погодных явлений погибли 556 человек.

Об этом сообщает Centro meteo emilia romagna.

Как сообщается, в прошлом году в результате непогоды в Европе пострадали 1460 человек. Из них 19% пострадали от сильного ветра, 19% - в результате торнадо, 8% - пострадали от молнии, 7% - от лавин, 4% - от сильного снегопада и 3% - от града и сильного дождя.

К сожалению, в результате различных погодных явлений погибли 556 человек:

53% - из-за проливных дождей;

22% - в результате лавин;

12% - из-за удара молний;

9% - из-за сильного ветра;

2% - в результате торнадо;

2% - в результате сильных снегопадов.

Как сообщается, за минувший год Европейская база данных о суровых погодных условиях (ESWD) получила более 11 000 сообщений о сильных порывах ветра и 937 торнадо. Так, в результате сильного ветра пострадало 277 человек и погибли 50. А торнадо в Европе убили 14 человек.

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Также зарегистрировано 5240 сообщений о сильном граде (с минимальным диаметром 2 сантиметра). Это самый высокий показатель с 2006 года. В результате этого погодного явления пострадали 43 человека.

Поступило 5739 сообщений об интенсивных дождях. Число жертв, связанных с дождями, велико - 295 погибших и 47 раненых.

Как сообщалось ранее, в 2021 году во всем мире было зафиксировано более 400 температурных рекордов.

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