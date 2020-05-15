В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8

09:43, 15 мая 2020
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 15 мая, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Одесса почувствовала толчки землетрясения из Румынии

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 78 км на северо-запад от населенного пункта Тернате на одноименном острове. Очаг землетрясения залегал на глубине 135,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, во вторник, 28 апреля, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7.

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Теги: #землетрясение#Индонезия
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