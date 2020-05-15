В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В пятницу, 15 мая, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8.
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Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 78 км на северо-запад от населенного пункта Тернате на одноименном острове. Очаг землетрясения залегал на глубине 135,9 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, во вторник, 28 апреля, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7.
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