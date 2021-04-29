В пятницу, 30 апреля в столице ожидается облачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +19°, а ночью - опустятся до +9°.
Практически весь день будет облачно. Утром и ближе к вечеру возможен дождь.
Ожидается ветер со скоростью до 5,2 м/с.
Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Народные приметы 30 апреля
30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.
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