Весь день ожидается облачная погода.

В пятницу, 30 апреля в столице ожидается облачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +19°, а ночью - опустятся до +9°.

Практически весь день будет облачно. Утром и ближе к вечеру возможен дождь.

Ожидается ветер со скоростью до 5,2 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Народные приметы 30 апреля

30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.

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Автор: Елена Пилипчак