Во вторник, 4 октября, в Украине станет еще холоднее. Во многих областях температура установится на уровне +11°...+14°, на крайнем севере столбики термометров не поднимутся выше +9°, лишь на юге и юго-востоке будет +16°...+19°.
Дожди и ливни накроют западные, северные, а также некоторые центральные и восточные области.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Видео дня
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +10°, сильный дождь.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +12°, легкий дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, легкий дождь.
- В Ривне во вторник ожидается сплошная облачность, ночью +8°, днем +11°, сильный дождь.
- В Тернополе 4 октября ночью будет +8°, днем +12°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +12°, ливень.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, легкий дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +8°...+14°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +13°.
- В Виннице завтра будет +8°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
- В Житомире во вторник будет ночью +7°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+12°.
- В Одессе 4 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +17°.
- В Херсоне во вторник ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +8°...+11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +13°.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +10°...+16°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +9°, днем +17°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.
Народные приметы на 4 октября
4 октября - Кондрата. Резкий северный ветер на холодную зиму.