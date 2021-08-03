В среду, 4 августа, погода порадует киевлян комфортной температурой. Днем максимально столбики термометров поднимутся до +27 градусов, а ночью ожидается летняя прохлада, до +17 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня будет небольшая облачность, временами - ясно и солнечно. Без осадков.
Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 1,1 - 2,9 м/с.
Атмосферное давление 748-750 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 4 августа
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°, ливень.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.
В Ривне в среду ожидается почти небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, ливень.
В Тернополе 4 августа ночью будет +14°, днем +25°, ливень.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, ливень.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+27°.
В Одессе 4 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.
В Херсоне в среду ночью +19°, днем +32°, небольшая облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+27°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +29°.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду небольшая облачность, +18°...+30°, ливень.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +30°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +31°.
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