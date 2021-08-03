Максимально воздух прогреется до +27 градусов.

В среду, 4 августа, погода порадует киевлян комфортной температурой. Днем максимально столбики термометров поднимутся до +27 градусов, а ночью ожидается летняя прохлада, до +17 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня будет небольшая облачность, временами - ясно и солнечно. Без осадков.

Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 1,1 - 2,9 м/с.

Атмосферное давление 748-750 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 4 августа

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.

В Ривне в среду ожидается почти небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, ливень.

В Тернополе 4 августа ночью будет +14°, днем +25°, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+27°.

В Одессе 4 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в среду ночью +19°, днем +32°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду небольшая облачность, +18°...+30°, ливень.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +31°.

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Автор: Екатерина Лиманская