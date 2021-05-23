В понедельник на большинстве территорий Украины ожидаются значительные осадки.

Неделя в Украине начнется с осадков. Значительные дожди ожидаются 24 мая в большинстве регионов страны.

Об этом предупреждает ГСЧС Украины.

"24 мая ночью в западных, северных, центральных областях, днем на Полтавщине и Сумщине значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 24 мая в Киевской области ночью ожидаются значительные дожди, местами гроза

В Киеве завтра также ночью значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

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Автор: Екатерина Лиманская