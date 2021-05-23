На 9 мая украинцам обещают дожди / фото daynews.com.ua
Неделя в Украине начнется с осадков. Значительные дожди ожидаются 24 мая в большинстве регионов страны.
Об этом предупреждает ГСЧС Украины.
"24 мая ночью в западных, северных, центральных областях, днем на Полтавщине и Сумщине значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 24 мая в Киевской области ночью ожидаются значительные дожди, местами гроза
В Киеве завтра также ночью значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
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