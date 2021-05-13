Завтра половину страны накроют дожди / Фото ua.depositphotos.com
В пятницу, 14 мая, дожди накроют западные и северные области, а также Киевщину. При этом максимальная температура +25° будет достигнута в восточных регионах. Холоднее всего будет на Львовщине: здесь столбики термометров не поднимутся выше +18°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Читайте такжеСиноптик назвала области, где завтра в Украине потеплеет до +28°
- В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.
- Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью +10°, днем +18°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +21°.
- В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью +9°, днем +21°.
- В Тернополе 14 мая ночью будет +9°, днем +20°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +9°, днем +19°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +21°.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +20°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, ливень, +8°...+19°.
- В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +19°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +23°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +23°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+23°.
- В Одессе 14 мая - малооблачно, температура ночью +12°, днем +19°.
- В Херсоне в пятницу ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +20°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +25°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +11°...+23°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +25°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +24°.
- В Симферополе в пятницу - малооблачно, +11°...+24°.
- В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +27°.
Прогноз погоды в Украине на 14 мая / фото УНИАН
Народные приметы 14 мая
14 мая - Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян - вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.
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