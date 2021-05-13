Холоднее всего будет в западных областях.

В пятницу, 14 мая, дожди накроют западные и северные области, а также Киевщину. При этом максимальная температура +25° будет достигнута в восточных регионах. Холоднее всего будет на Львовщине: здесь столбики термометров не поднимутся выше +18°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте такжеСиноптик назвала области, где завтра в Украине потеплеет до +28°

В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.

Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью +10°, днем +18°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +21°.

В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью +9°, днем +21°.

В Тернополе 14 мая ночью будет +9°, днем +20°, облачно с прояснениями, ливень.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +9°, днем +19°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +21°.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +20°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, ливень, +8°...+19°.

В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +19°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +23°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +23°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+23°.

В Одессе 14 мая - малооблачно, температура ночью +12°, днем +19°.

В Херсоне в пятницу ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +20°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +25°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +11°...+23°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +25°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +24°.

В Симферополе в пятницу - малооблачно, +11°...+24°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +27°.

Народные приметы 14 мая

14 мая - Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян - вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак