На востоке Тайваня в понедельник вечером, 3 января, произошло землетрясение магнитудой 6,0.
Об этом сообщает Taiwan News (Тайваньские новости) со ссылкой на Центральное бюро погоды (CWB).
Эпицентр землетрясения находился в 56,7 км к востоку от округа Хуалянь, на глубине 19,4 км.
Толчки были ощутимы в разных регионах. Так, интенсивность землетрясения составила 4 балла в округе Илань, Тайбэе и Нью-Тайбэе. Уровень интенсивности 3 был зарегистрирован в округе Хуалянь, городе Тайчжун, округе Синьчжу, городе Таоюань, городе Синьчжу и округе Чанхуа.
Также сообщается, что подземные толчки были ощутимы в Японии, на материковом Китае и на Филиппинах.
На момент публикации сообщений о травмах или повреждениях в результате землетрясения не поступало.
Как сообщал УНИАН, в Индонезии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4. Люди в панике бежали из своих домов, спасаясь от стихии.