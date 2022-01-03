Тайбэй, Нью-Тайбэй и Илань зарегистрировали уровень интенсивности 4.

На востоке Тайваня в понедельник вечером, 3 января, произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Об этом сообщает Taiwan News (Тайваньские новости) со ссылкой на Центральное бюро погоды (CWB).

Эпицентр землетрясения находился в 56,7 км к востоку от округа Хуалянь, на глубине 19,4 км.

Толчки были ощутимы в разных регионах. Так, интенсивность землетрясения составила 4 балла в округе Илань, Тайбэе и Нью-Тайбэе. Уровень интенсивности 3 был зарегистрирован в округе Хуалянь, городе Тайчжун, округе Синьчжу, городе Таоюань, городе Синьчжу и округе Чанхуа.

Также сообщается, что подземные толчки были ощутимы в Японии, на материковом Китае и на Филиппинах.

На момент публикации сообщений о травмах или повреждениях в результате землетрясения не поступало.

Как сообщал УНИАН, в Индонезии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4. Люди в панике бежали из своих домов, спасаясь от стихии.

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