В Индонезии проснулся крупный вулкан: людей срочно эвакуируют (фото, видео)
Столб пепла поднялся выше 15 километров над землей.
На острове Лембата на юге Индонезии проснулся вулкан Левотоло.
Извергается самый высокий активный вулкан Евразии, пепел поднялся на 6 километров
Об этом сообщает СNN.
Как сообщается, местные власти начали эвакуацию сотен жителей в регионах, расположенных в непосредственной близости от вулкана.
Вулкан проснулся еще 27 ноября. Тогда образовался столб пепла, который поднялся на высоту 500 метров в небо. А сегодня, 29 ноября, произошел сильный взрыв, в результате которого пепел поднялся на 15,24 километра.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В России одновременно извергаются два крупных вулкана (видео)
- Вулкан Мерапи в Индонезии готовится к извержению (видео)
- На Филиппины налетел мощнейший шторм за историю наблюдений в стране: погибли десятки людей (фоторепортаж, видео)
- "Дома утопали в грязи": смертоносный шторм налетел на Филиппины, погибли более 40 человек (фоторепортаж)
- У Берегов Италии пробудился вулкан Стромболи (фото, видео)
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+1°... -5°
- Днепр+9°... +3°
- Донецк+6°... +3°
- Житомир+2°... -4°
- Запорожье+9°... +1°
- Ивано-Франковск+2°... -4°
- Киев+1°... -5°
- Кропивницкий+3°... 0°
- Луганск+7°... +3°
- Луцк+1°... -3°
- Львов0°... -5°
- Николаев+7°... +3°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+6°... +3°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь+13°... +2°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+6°... +3°
- Херсон+9°... +4°
- Хмельницкий+1°... -4°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы+2°... -3°
+2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+2 °
Мин./макс. температура:+7° / +13°
Влажность:74 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:08
Закат16:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей