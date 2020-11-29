В Индонезии проснулся крупный вулкан: людей срочно эвакуируют (фото, видео)

16:57, 29 ноября 2020
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Столб пепла поднялся выше 15 километров над землей.

В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло / фото REUTERS
В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло / фото REUTERS

На острове Лембата на юге Индонезии проснулся вулкан Левотоло.

Извергается самый высокий активный вулкан Евразии, пепел поднялся на 6 километров

Об этом сообщает СNN.

Как сообщается, местные власти начали эвакуацию сотен жителей в регионах, расположенных в непосредственной близости от вулкана.

Вулкан проснулся еще 27 ноября. Тогда образовался столб пепла, который поднялся на высоту 500 метров в небо. А сегодня, 29 ноября, произошел сильный взрыв, в результате которого пепел поднялся на 15,24 километра.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: Индонезиявидеовулканфотоизвержение вулкана
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