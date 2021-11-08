Осадки ожидаются в западных и южных областях.

Во вторник, 9 ноября, в Украине резко испортится погода. Днем по всей стране похолодает до +4°...+9°, на юго-востоке будет до +9°...+11°. Также значительно холоднее станут ночи: до -5°. Местами в западных и южных областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем +4°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +4°, сильный дождь.

В Луцке - практически безоблачно, ночью -4°, днем +5°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем +4°.

В Тернополе 9 ноября ночью будет -5°, днем +6°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +6°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +7°, ливень.

В Ужгороде столбики термометров покажут -2°...+11°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -3°, днем +9°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет -5°...+5°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью -5°, днем +4°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +6°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +7°, облачнос пррояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...+7°.

В Одессе 9 ноября - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +10°, ливень.

В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +11°, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет немного облачность, ночью -1°, днем +10°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит -5°...+4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +7°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, -1°...+10°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +10°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +10°.

Народные приметы на 9 ноября

9 ноября - Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам.

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Автор: Екатерина Лиманская